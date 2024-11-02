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В «Байере» нашли замену Хаби Алонсо

02 Ноября 2024 • 01:29 Комментировать
Байер Л
0:0
Штутгарт

В леверкузенском «Байере» уже задумываются о том, кто заменит Хаби Алонсо в будущем.

Главным претендентом на испанского рулевого считается мадридский «Реал» – в «королевском клубе» видят Алонсо идеальным преемником Карло Анчелотти. Тем временем, по сведениям журналиста Патрика Бергера, в «Байере» уже нашли потенциальную замену нынешнему наставнику – таковым может стать Себастьян Хёнес из «Штутгарта». 42-летний специалист возглавляет шорт-лист «фармацевтов».

В контракте Хёнеса со «Штутгартом» прописаны отступные в размере 7-8 млн евро – именно такую компенсацию должны будут выплатить желающие, чтобы назначить немца. На многообещающего тренера также есть спрос в Англии.

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