Стало известно, какой клуб может арендовать Теля у «Баварии»

Нападающий «Баварии» Матис Тель может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно.

19-летний футболист проводит мало времени на поле в текущем сезоне, поэтому мюнхенцы готовы рассмотреть возможность временного расставания с французом. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, арендовать Теля в январе хотел бы «Вердер». За перспективным форвардом также следят представителя Английской премьер-лиги, но есть одна проблема – сам игрок пока не планирует уходить.

Матис Тель принял участие в семи матчах «Баварии» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями.