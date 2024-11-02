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Стало известно, какой клуб может арендовать Теля у «Баварии»

02 Ноября 2024 • 01:06 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 15 ч. 19 мин.

Нападающий «Баварии» Матис Тель может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно.

19-летний футболист проводит мало времени на поле в текущем сезоне, поэтому мюнхенцы готовы рассмотреть возможность временного расставания с французом. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, арендовать Теля в январе хотел бы «Вердер». За перспективным форвардом также следят представителя Английской премьер-лиги, но есть одна проблема – сам игрок пока не планирует уходить.

Матис Тель принял участие в семи матчах «Баварии» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями.

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