«Байер» потерял 11 очков после 9 туров – всего на одно меньше, чем за весь прошлый сезон

Леверкузенский «Байер» утратил былую стабильность в нынешнем сезоне.

Команда Хаби Алонсо в очередной раз не смогла победить – на этот раз ей не удалось одолеть «Штутгарт» (0:0). После девяти туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «фармацевты» имеют на своём счету четыре победы, четыре ничьи и одно поражение. Таким образом, леверкузенцы потеряли уже 11 баллов. За всю прошлую кампанию – а это 34 тура – было потеряно лишь на одно очко больше.

Напомним, в минувшем сезоне «Байер» выиграл Бундеслигу, набрав невероятные 90 очков. Чемпионы одержали 28 побед, шесть раз сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения.