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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» отбил все атаки «Байера»

02 Ноября 2024 • 00:23 Комментировать
Байер Л
0:0
Штутгарт
окончен

В девятом туре чемпионата Германии «Байер» все 90 минут осаждал ворота «Штутгарта».

В первом тайме Алехандро Гримальдо навесил справа с углового на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба опасно пробил головой, но не попал в дальний угол. На 32-й минуте Виктор Бонифасе с левой стороны прострелил на Жереми Фримпонга, поразившего ворота «Штутгарта», но перед кроссом мяч ушел за пределы поля, отменен гол. Флориан Вирц навесил слева с углового на ближний край вратарской, а Тапсоба головой отправил мяч по опускающейся траектории в перекладину. Навес с очередного корнера к дальнему углу вратарской, и там пробивал Бонифасе головой, а голкипер парировал и сам врезался в штангу.

После перерыва Бонифасе должен был открывать счёт из удобной позиции без сопротивления, однако пробил в ближнюю (правую) штангу. В середине второго тайма Бонифасе вроде вырывался по центру один на один после заброса из глубины поля, однако удара по воротам не состоялось, и мяч забрал кипер. Бонифасе отклеился от назойливого защитника и с короткого расстояния в левой части чужой штрафной площади пробил мячом во вратаря.

«Штутгарт» так и не пропустил сегодня (0:0) и вышел на седьмое место, соперник - третий.

Протокол игры  
Байер Л0:0Штутгарт
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероМукиэле Норди  42' 54' (Хофманн Йонас ( 54') Гримальдо АлехандроДжака Гранит  51'Андрих Роберт  30' 87' (Шик Патрик ( 87') Фримпонг Жереми 87' (Паласиос Эсекиэль ( 87') Вирц ФлорианБонифасе Виктор 87' (Телла Нейтан ( 87')
Запасные: Ломб НикласГарсия АлешАртур IКоварж МатейОниэка Францис
Нюбель АлександрВагноман ЖошаЧейз Анри  68'Руо АнтониМиттельштедт Максимилиан 58' (Хендрикс Рамон ( 58') Левелинг Джейми 8' (Ридер Фабиан ( 8'Фюрих Крис 58') Штиллер Ангело  69'Каразор Атакан  51'Мийо Энцо  56' 80' (Демирович Эрмедин ( 80') Ундав ДенизТуре Эль Билал 80' (Аль-Дахиль Амин ( 80')
Запасные: Вольтемаде НикКрэтзиг ФрансШтенцель ПаскальБредлов Фабиан
01 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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