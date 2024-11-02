«Штутгарт» отбил все атаки «Байера»

В девятом туре чемпионата Германии «Байер» все 90 минут осаждал ворота «Штутгарта».

В первом тайме Алехандро Гримальдо навесил справа с углового на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба опасно пробил головой, но не попал в дальний угол. На 32-й минуте Виктор Бонифасе с левой стороны прострелил на Жереми Фримпонга, поразившего ворота «Штутгарта», но перед кроссом мяч ушел за пределы поля, отменен гол. Флориан Вирц навесил слева с углового на ближний край вратарской, а Тапсоба головой отправил мяч по опускающейся траектории в перекладину. Навес с очередного корнера к дальнему углу вратарской, и там пробивал Бонифасе головой, а голкипер парировал и сам врезался в штангу.

После перерыва Бонифасе должен был открывать счёт из удобной позиции без сопротивления, однако пробил в ближнюю (правую) штангу. В середине второго тайма Бонифасе вроде вырывался по центру один на один после заброса из глубины поля, однако удара по воротам не состоялось, и мяч забрал кипер. Бонифасе отклеился от назойливого защитника и с короткого расстояния в левой части чужой штрафной площади пробил мячом во вратаря.

«Штутгарт» так и не пропустил сегодня (0:0) и вышел на седьмое место, соперник - третий.