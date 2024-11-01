«Боруссия» может потерять ключевого игрока – он разочарован в клубе

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель подумывает о смене обстановки.

Швейцарец разочарован положением дел в клубе. По данным журналиста Патрика Бергера, вратарь не в восторге от спортивных амбиций «шмелей» – он хотел бы выступать в команде, регулярно ведущей борьбу за трофеи. Контракт 26-летнего игрока с дортмундцами рассчитан до середины 2028 года, но его скорый уход нельзя исключать.

Интерес к Грегору Кобелю проявляют клубы Английской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера «Боруссии» в 40 млн евро – третий по величине ценник в мире среди вратарей.