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Эберль: «Мы работаем над новым контрактом Мусиалы»

01 Ноября 2024 • 21:35 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 19 ч. 15 мин.

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о контракте Джамала Мусиалы.

«Мы работаем над новым контрактом Джамала, переговоры идут. Конечно, у обеих сторон есть свои интересы, но на данный момент всё складывается прекрасно, как только будут какие-то новости, то вы об этом узнаете», - сказал Эберль.

Контракт 21-летнего немца с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мусиала сыграл шесть матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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