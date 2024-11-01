Эберль: «Мы работаем над новым контрактом Мусиалы»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о контракте Джамала Мусиалы.

«Мы работаем над новым контрактом Джамала, переговоры идут. Конечно, у обеих сторон есть свои интересы, но на данный момент всё складывается прекрасно, как только будут какие-то новости, то вы об этом узнаете», - сказал Эберль.

Контракт 21-летнего немца с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мусиала сыграл шесть матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.