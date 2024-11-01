«Реал» провёл переговоры с Вирцем

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, в борьбу за Вирца включился мадридский «Реал», который уже провёл переговоры с представителями футболиста. Отмечается, что с «Байером» испанский клуб ещё не общался.

21-летний немец является трансферной целью большинства европейских грандов, его контракт с клубом из Леверкузена рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Флориан провёл восемь матчей в чемпионате Германии, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

После восьми туров «Байер» занимает лишь третье место в Бундеслиге, отставание от лидирующей «Баварии» составляет уже пять очков.