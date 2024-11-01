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«Бавария» может отложить переговоры с Нойером

01 Ноября 2024 • 05:46 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.11 17:30

В «Баварии» не торопятся подписывать новый контракт с голкипером Мануэлем Нойером.

Действующий договор капитана мюнхенцев истекает следующим летом. Изначально в «Баварии» планировали прояснить будущее звёздного ветерана до конца текущего года, однако теперь переговоры могут быть отложены. По информации журналиста Кристиана Фалька, боссы гранда Бундеслиги намерены оценить форму 38-летнего вратаря в ближайшие месяцы, прежде чем принимать итоговое решение.

Мануэль Нойер провёл 12 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, пропустив 12 голов. В марте бывшему футболисту сборной Германии исполнится 39 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

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