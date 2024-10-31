Немецкий форвард «Баварии» Томас Мюллер может по итогу текущего сезона в европейском футболе стать игроком «Интер Майами», клуба МЛС. Ранее сообщалось о том, что нападающему интересна перспектива игры в заокеанской лиге.

По информации Экрема Конура, к Мюллеру проявляет интерес именно клуб из Флориды, нуждающийся в игроках на позицию Мюллера.

Напомним, что действующий контракт Томаса с «Баварией» действует до лета 2025 года, когда закончится текущий футбольный сезон.

«Интер Майами» по итогу регулярного чемпионата текущего сезона МЛС вышел в плей-офф. В первой стадии клуб играет в паре с «Атланта Юнайтед».