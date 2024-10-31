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Хуммельс ёмкой фразой отреагировал на последнее место рейтинге «Золотого мяча»

31 Октября 2024 • 19:58 Комментировать

Опытный защитник Матс Хуммельс лаконичной фразой отреагировал на своё место в рейтинге по итогу голосования на «Золотой мяч». Церемония вручения престижной награды прошла на неделе в Париже, Матс стал в рейтинге 30-м из 30.

«Моё последнее место в голосовании за «Золотой мяч» — лучшее последнее место в мире», - цитирует Матса журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» стал испанец, полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Второе место занял бразильский вингер Винисиус Жуниор, тройку лидеров замкнул английской полузащитник Джуд Беллингем. Об они представляют мадридский «Реал», признанный лучшим клубом 2024 года.

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Золотой Мяч Матс Хуммельс
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