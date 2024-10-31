«Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти

«Реал» зализывает раны после крупного поражения от «Барселоны» (0:4) и фиаско с «Золотым мячом» (награду не выиграл представитель команды). «Сливочные» не торопятся увольнять Карло Анчелотти – отставка итальянца по ходу сезона 2024/2025 не ожидается. А вот следующим летом мадридцы могут пойти на смену рулевого.

Как сообщает Relevo, в качестве идеального кандидата на замену Анчелотти «Реал» определил Хаби Алонсо. По данным источника, в «Байере» ожидают ухода Алонсо и уже готовятся к такому сценарию.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на шесть очков.

Президент «Реала» Перес дал указание по замене Анчелотти на другого тренера