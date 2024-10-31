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«Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти

31 Октября 2024 • 15:43 Комментировать (1)

«Реал» зализывает раны после крупного поражения от «Барселоны» (0:4) и фиаско с «Золотым мячом» (награду не выиграл представитель команды). «Сливочные» не торопятся увольнять Карло Анчелотти – отставка итальянца по ходу сезона 2024/2025 не ожидается. А вот следующим летом мадридцы могут пойти на смену рулевого.

Как сообщает Relevo, в качестве идеального кандидата на замену Анчелотти «Реал» определил Хаби Алонсо. По данным источника, в «Байере» ожидают ухода Алонсо и уже готовятся к такому сценарию.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на шесть очков.

Президент «Реала» Перес дал указание по замене Анчелотти на другого тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 15:48
ай нормуль.. мона ышо клопастова падпесать.. хе..
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