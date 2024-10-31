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Компани: «Из-за Месси и Роналду все только и говорят о голах»

31 Октября 2024 • 04:52 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.11 17:30

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани призвал не судить об игроках только по количеству забитых голов.

В среду Джамал Мусиала оформил первый хет-трик в карьере – пострадал «Майнц» (4:0). После завершения поединка у рулевого мюнхенцев спросили о результативности 21-летней звезды.

«Конечно, Джамал способен забивать. В современном футболе всё внимание сосредоточено на голах, голах, голах, потому что Месси и Роналду постоянно забивают. Но в прошлом было много фантастических игроков, таких как Роналдиньо и Зидан, которые не забивали много голов, но меняли ход матчей.

Думаю, мы не должны судить о Джамале только по голам – он оказывает влияние на ход игр. Как я уже сказал, в прошлом было много невероятных игроков [которые не забивали много голов], и Мусиала может стать одним из них, даже если не забьёт 1000 голов», – приводит Bayern & Germany высказывания Компани.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Зинедин Зидан Венсан Компани Джамал Мусиала ещё теги

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