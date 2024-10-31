Мусиала рассказал, что думает о стиле «Баварии» при Компани

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала оценил игровой подход главного тренера Венсана Компани.

При бельгийском наставнике мюнхенцы играют в открытый футбол с интенсивным прессингом. По распространённому мнению, это не всегда уместно, и после поражения от «Барселоны» (1:4) критика в адрес рулевого усилилась. Впрочем «Баварии» удалось реабилитироваться: после неудачи в Каталонии команда разгромила «Бохум» в Бундеслиге (5:0) и «Майнц» (4:0) в Кубке Германии.

«Мне нравится стиль игры Компани. Мы всё ещё на начальном этапе ознакомления с требованиями нового тренера, поэтому с каждым матчем будем чувствовать себя всё увереннее. Мы хотим постоянно делать шаги вперёд. Для нас нет важных и неважных игр – каждый матч похож на финал», – заявил Мусиала в интервью после хет-трика в ворота «Майнца».