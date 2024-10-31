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Мусиала ответил на вопрос о будущем после хет-трика

31 Октября 2024 • 01:40 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала побеседовал со СМИ после матча Кубка Германии против «Майнца» (4:0).

Все голы в поединке были забиты в первом тайме – в трёх случаях отличился Мусиала. Для 21-летнего атакующего полузащитника мюнхенцев это первый хет-трик за всю профессиональную карьеру.

«Новый контракт с «Баварией»? Да, я могу это представить. Мы ведём переговоры, я здесь счастлив», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport немецкий футболист.

Действующий договор Джамала Мусиалы с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. По слухам, интерес к молодой звезде проявляют зарубежные клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
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