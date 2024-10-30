Грядущим летом 2025 году дортмундскую «Боруссию» могут покинуть сразу несколько ключевых игроков основы.

Мы уже писали о том, что немецкий топ клуб может расстаться летом с Юлианом Брандтом. Также есть вероятность, что клуб покинут полузащитник Эмре Джан и нападающий Дониэлл Мален. «Шмели» могут расстаться и с защитником Никласом Зюле и полузащитником Марселем Забитцером, пишет Sport Bild.

Напомним, что «Боруссия» нестабильно начала сезон под руководством нового главного тренера Нури Шахина. В Бундеслиге по итогу прошедших восьми туров клуб имеет 13 очков и седьмое место таблицы.