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Клопп отреагировал на критику в свой адрес

30 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

Юрген Клопп столкнулся с критикой после объявления о том, что с 2025 года он будет работать в системе «Ред Булл». В Германии и других странах «Ред Булл» критикуют за футбольную политику – по мнению критиков, «быки» искажают конкуренцию за счёт больших финансовых вливаний. Клопп высказался насчёт критики.

«Если честно, я никогда не следил за историей «Ред Булл» так критически. Я не хотел никому наступать на мозоли. Я люблю все свои бывшие клубы, но я не знаю, как бы я мог поступить, чтобы все были довольны», - сказал Клопп в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Юрген Клопп
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