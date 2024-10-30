Нападающий «Баварии» может перейти в «Реал»

Воспитанник академии мюнхенской «Баварии» Леннарт Карл попал в сферу интересов одного из европейских суперклубов. Речь идет о мадридском «Реале», об этом рапортует портал Todofichajes.

16-летний футболист сейчас выступает за юношескую команду и подает большие надежды. Леннарт принял участие в 11 поединках юношеского первенства, забил 18 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский гранд с 24 баллами занимает второе место. Отставание «королевского» клуба от лидирующей «Барселоны» составляет шесть очков.