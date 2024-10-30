«Боруссия» приняла решение по Брандту

Полузащитник Юлиан Брандт может уйти из дортмундской «Боруссии» по завершении текущего сезона. Об этом стало известно журналистам Sportbild.

Согласно сведениям источника, руководство немецкого топ-клуба дало разрешение на трансфер одного из ведущих футболистов команды. Брандт – воспитанник академии леверкузенского «Байера». Цвета команды из Дортмунда хавбек защищает с 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Юлиан поучаствовал в 13 поединках «Боруссии», записав себе в актив один забитый мяч и четыре голевые передачи.