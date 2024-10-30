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Стало известно, куда может уйти Мюллер из «Баварии»

30 Октября 2024 • 06:37 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.11 17:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ещё не решил, останется ли в клубе после завершения сезона.

Действующий контракт ветерана истекает летом 2025 года. Форвард не исключает возможность завершения карьеры. При этом, по данным Sport Bild, Мюллер точно не будет выступать за другую европейскую команду, если покинет «Баварию». Известно, что 35-летнему футболисту интересна перспектива игры в МЛС – особенно с учётом того, в 2026 году чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Томас Мюллер представляет цвета «Баварии» на протяжении всей профессиональной карьеры. В текущем сезоне немец отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах за команду Венсана Компани.

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