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Стало известно, что сказал Компани игрокам «Баварии» после разгрома от «Барселоны»

30 Октября 2024 • 06:00 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани не намерен отступать от своих идей после неудачи в Лиге чемпионов.

В прошлую среду мюнхенцы потерпели крупное поражение в выездном поединке с «Барселоной» – 1:4. По информации Sport Bild, после матча Компани выступил с заявлением: «В Лиге чемпионов ничего не решено, это новый формат. Мы должны извлечь уроки». Также бельгиец указал игрокам на ошибки во время видеоанализа, не забыв при этом подчеркнуть и положительные моменты из первого тайма. «Мы продолжаем придерживаться своего плана», – настаивал Компани.

Рулевой дал понять, что не отступит от своего игрового стиля, несмотря на два поражения в трёх стартовых турах Лиги чемпионов. Возможны лишь небольшие корректировки – например, возвращение к зональной опеке на чужой половине поля вместо персональных ориентировок.

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