Кейн – лучший в Европе по средней оценке наряду с игроком «Барселоны», Сака – четвёртый

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн вышел в лидеры по средней оценке в текущем сезоне.

Алгоритмы известного статистического портала WhoScored оценивают выступление англичанина в Бундеслиге-2024/25 в 8,18. Это лучший показатель в ведущих европейских лигах наряду с Ламином Ямалем из «Барселоны». 31-летний англичанин отметился девятью голами и четырьмя ассистами в восьми матчах, 17-летний испанец оформил 5+6 в 11 встречах.

Немного отстал Омар Мармуш из «Айнтрахта» (8,15) – у него такая же статистика в чемпионате Германии, как и у Кейна. Четвёртый – Букайо Сака, представляющий «Арсенал» (8,13). Замыкает пятёрку лучших вингер «Барселоны» Рафинья Диас (8,02), незначительно опережающий своего одноклубника Роберта Левандовски и Джамала Мусиалу из «Баварии» (по 8,01).