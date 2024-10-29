Мюнхенская «Бавария» планирует отдать молодого нападающего Матиса Теля в аренду грядущей зимой. Новостью об этом делится Sky Germany.

Сезон для футболиста складывается пока что не самым удачным образом. У него в активе лишь шесть выходов на поле во всех официальных турнирах, однако в них он ни разу не отмечался голевым действием.

Недавно Тель подписал новый контракт с «Баварией». Соглашение рассчитано теперь до лета 2029 года. Форварду всего 19 лет, он перебрался в Мюнхен летом 2022 года из французского «Ренна» за сумму в 20 млн евро.

По итогу прошедших восьми туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место таблицы с 20 очками.