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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» планирует отдать одного из форвардов в аренду слухи

29 Октября 2024 • 17:48 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» планирует отдать молодого нападающего Матиса Теля в аренду грядущей зимой. Новостью об этом делится Sky Germany.

Сезон для футболиста складывается пока что не самым удачным образом. У него в активе лишь шесть выходов на поле во всех официальных турнирах, однако в них он ни разу не отмечался голевым действием.

Недавно Тель подписал новый контракт с «Баварией». Соглашение рассчитано теперь до лета 2029 года. Форварду всего 19 лет, он перебрался в Мюнхен летом 2022 года из французского «Ренна» за сумму в 20 млн евро.

По итогу прошедших восьми туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место таблицы с 20 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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