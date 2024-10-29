Кейн прокомментировал получение награды имени Герда Мюллера

«Прекрасный вечер. Мне вручили награду имени Герда Мюллера по итогам прошлого сезона. Большая благодарность моим одноклубникам, без них этого бы не произошло. Спасибо всем за слова поддержки, я очень это ценю», - говорится в публикации нападающего в социальных сетях.