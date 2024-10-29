Центрфорвард сборной Англии и немецкой «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал получение награды имени Герда Мюллера.
«Прекрасный вечер. Мне вручили награду имени Герда Мюллера по итогам прошлого сезона. Большая благодарность моим одноклубникам, без них этого бы не произошло. Спасибо всем за слова поддержки, я очень это ценю», - говорится в публикации нападающего в социальных сетях.
Напомним, что накануне состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал испанец Родри Эрнандес, играющий за «Манчестер Сити». Вторым в голосовании стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третье место занял полузащитник «королевского» клуба Джуд Беллингем.
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