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Мбаппе и Кейн стали обладателями приза имени Герда Мюллера официально

28 Октября 2024 • 23:33 Комментировать

Вечером понедельника проходит церемония вручения «Золотого мяча». На мероприятии в Париже названы обладатели приза имени Герда Мюллера. Он вручается самым результативным игрокам прошедшего сезона.

Так, обладателями награды стали два футболиста – это форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а также форвард «Баварии» Гарри Кейн. Каждый из них оформил по 52 гола в прошедшем сезоне.

Мбаппе на церемонию вручения награды не прибыл, на сцене присутствовал только Кейн.

Напомним, что лучшим женским футбольным клубом на данный момент стала «Барселона», лучшим мужским – мадридский «Реал». Лучшим молодым игроком признали Ламина Ямаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн Килиан Мбаппе
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