Вечером понедельника проходит церемония вручения «Золотого мяча». На мероприятии в Париже названы обладатели приза имени Герда Мюллера. Он вручается самым результативным игрокам прошедшего сезона.

Так, обладателями награды стали два футболиста – это форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а также форвард «Баварии» Гарри Кейн. Каждый из них оформил по 52 гола в прошедшем сезоне.

Мбаппе на церемонию вручения награды не прибыл, на сцене присутствовал только Кейн.

Напомним, что лучшим женским футбольным клубом на данный момент стала «Барселона», лучшим мужским – мадридский «Реал». Лучшим молодым игроком признали Ламина Ямаля.