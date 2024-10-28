Кейн замкнул первую десятку рейтинга в голосовании на «Золотой мяч»

На церемонии вручения «Золотого мяча» названы игроки, которые заняли места с восьмого – по десятое в итоговом рейтинге по результатам голосования.

Десятое место – у форварда «Баварии» и лидера сборной Англии Гарри Кейна. Следом в рейтинге разместился уже завершивший карьеру Тони Кроос. Последним клубом знаменитого немца в карьере стал мадридский «Реал», с ним он взял Лигу чемпионов своём последнем сезоне.

Восьмое место – у молодого таланта «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Он, к слову, уже взял свою индивидуальную награду на церемонии.

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