Экс-футболист сборной Германии: «Игроки «Боруссии» не хотят работать с Шахином»

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн считает, что у Нури Шахина не сложились отношения с игроками дортмундской «Боруссии».

36-летний турецкий наставник занял должность рулевого «шмелей» перед началом сезона, заменив Эдина Терзича. В последнее время команда показывает не лучшие результаты, что стало причиной для разговоров об очередной тренерской перестановке.

«Было много игроков, которые больше не хотели видеть Терзича, а ведь он стал самым успешным тренером «Боруссии» за последние годы. Теперь в команде новый тренер, и у меня складывается впечатление, что некоторые игроки «Боруссии» уже не хотят с ним работать. Футболистам дали слишком много власти в клубе, но они лишь сотрудники, это не их дело. Мне кажется, один или два игрока пользуются положением в своих интересах», – цитирует Goal Хаманна.