Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-футболист сборной Германии: «Игроки «Боруссии» не хотят работать с Шахином»

28 Октября 2024 • 05:40 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
02.11 20:30

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн считает, что у Нури Шахина не сложились отношения с игроками дортмундской «Боруссии».

36-летний турецкий наставник занял должность рулевого «шмелей» перед началом сезона, заменив Эдина Терзича. В последнее время команда показывает не лучшие результаты, что стало причиной для разговоров об очередной тренерской перестановке.

«Было много игроков, которые больше не хотели видеть Терзича, а ведь он стал самым успешным тренером «Боруссии» за последние годы. Теперь в команде новый тренер, и у меня складывается впечатление, что некоторые игроки «Боруссии» уже не хотят с ним работать. Футболистам дали слишком много власти в клубе, но они лишь сотрудники, это не их дело. Мне кажется, один или два игрока пользуются положением в своих интересах», – цитирует Goal Хаманна.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нури Шахин Дитмар Хаманн Эдин Терзич ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
05:40 · Германия. Бундеслига
Экс-футболист сборной Германии: «Игроки «Боруссии» не хотят работать с Шахином»
05:24 · Германия. Бундеслига
Сане впервые за год забил в Бундеслиге
04:52 · Германия. Бундеслига
Коман оценил «слишком рискованный» стиль игры «Баварии» при Компани
03:32 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» объяснили, почему Мусиала должен стать «новым лицом клуба»
03:01 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» повторила свой собственный рекорд
00:18 · Германия. Бундеслига
Компани оценил крупную победу «Баварии»
27 Октября
23:30 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» с «Хоффенхаймом» голами не порадовали
21:29 · Германия. Бундеслига
«Унион» едва не выиграл у «Айнтрахта» спор за третье место
20:04 · Германия. Бундеслига
Хави Симонса прооперировали
19:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 5 мячей «Бохуму»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
16:25 · Германия. Бундеслига
Кейн и Мусиала – в основе «Баварии» на матч против «Бохума»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» оценила своего футболиста в 100 млн евро
26 Октября
22:13 · Германия. Бундеслига
​Тренер «Штутгарта» повторил клубный рекорд
21:44 · Германия. Бундеслига
​Градецки - первый иностранный игрок, сыгравший 200 матчей за «Байер» в Бундеслиге
21:31 · Германия. Бундеслига
Очередная неудача не сказалась на положении Шахина в «Боруссии»
21:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу над «Вердером»
20:47 · Германия. Бундеслига
Шахин высказался о поражении «Боруссии»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Вердер» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
18:31 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией» 1
18:29 · Германия. Бундеслига
«Санкт-Паули» с «Вольфсбургом» обошлись без голов
18:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - единоличный лидер после победы над конкурентами из «Фрайбурга»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» подвёл черту под серией неудач, одолев «Хольштайн Киль»
25 Октября
23:30 · Германия. Бундеслига
«Майнц» не смог дожать гладбахскую «Боруссию»
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос и собирает информацию по Дэвису
Все новости