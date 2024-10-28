Сане впервые за год забил в Бундеслиге

Футболист «Баварии» Лерой Сане отпраздновал долгожданный гол в Бундеслиге.

В воскресенье мюнхенцы разгромили «Бохум» в поединке восьмого тура чемпионата Германии – 5:0. Автором четвёртого мяча команды Венсана Компани стал Сане, отличившийся на 65-й минуте. Примечательно, что для 28-летнего футболиста это первый гол в рамках Бундеслиги за год. Предыдущее точное попадание немца датировано 28 октября 2023 года – тогда он оформил дубль во встрече с «Дармштадтом» (8:0), покинувшим элитный дивизион по итогам кампании.

С тех пор и до матча с «Бохумом» Лерой Сане забивал дважды – оба раза это происходило в Лиге чемпионов (в играх с мадридским «Реалом» и загребским «Динамо»).