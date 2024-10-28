Коман оценил «слишком рискованный» стиль игры «Баварии» при Компани

Вингер «Баварии» Кингсли Коман не видит проблемы в игровом подходе Венсана Компани.

Согласно распространённому мнению, бельгиец ставит в «Баварии» слишком рискованный футбол, который может сделать команду уязвимой против сильных соперников. После недавнего крупного поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:4) в прессе появилась информация о растущих сомнениях внутри клуба.

«Наш стиль хорош. Мы много прессингуем, что здорово работает, когда мы ощущаем свою силу, как сегодня. Уязвимость в обороне? Естественно, что сзади остаётся меньше игроков, когда вы активно прессингуете и атакуете числом. Мы должны быть готовы работать как команда», – заявил в интервью DAZN Коман после победы над «Бохумом» в Бундеслиге (5:0).