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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман оценил «слишком рискованный» стиль игры «Баварии» при Компани

28 Октября 2024 • 04:52 Комментировать
Бохум
0:5
Бавария

Вингер «Баварии» Кингсли Коман не видит проблемы в игровом подходе Венсана Компани.

Согласно распространённому мнению, бельгиец ставит в «Баварии» слишком рискованный футбол, который может сделать команду уязвимой против сильных соперников. После недавнего крупного поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:4) в прессе появилась информация о растущих сомнениях внутри клуба.

«Наш стиль хорош. Мы много прессингуем, что здорово работает, когда мы ощущаем свою силу, как сегодня. Уязвимость в обороне? Естественно, что сзади остаётся меньше игроков, когда вы активно прессингуете и атакуете числом. Мы должны быть готовы работать как команда», – заявил в интервью DAZN Коман после победы над «Бохумом» в Бундеслиге (5:0).

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Бавария Венсан Компани Кингсли Коман ещё теги

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