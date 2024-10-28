В «Баварии» объяснили, почему Мусиала должен стать «новым лицом клуба»

«Бавария» продолжает попытки заключить новый контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Нынешнее соглашение 21-летней звезды с мюнхенским грандом истекает после завершения следующего сезона. Как известно, руководство «Баварии» давно работает над продлением договора.

«Джамал – исключительный игрок, и в этом заключается одна из причин, почему мы хотим продлить его контракт и сделать новым лицом нашего клуба. Он обладает исключительной интуицией, когда дело касается дриблинга. Конечно, такой футболист делает лучше товарищей по команде», – заявил в интервью Sky Sport Макс Эберль, спортивный директор «Баварии».

В воскресенье Джамал Мусиала помог коллективу Венсана Компани разгромить «Бохум» (5:0), отметившись голом и результативной передачей.