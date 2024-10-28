​«Бавария» повторила свой собственный рекорд

В восьмом туре немецкого чемпионата «Бавария» забила на выезде пять безответных мячей «Бохуму» и достигла показателя в 29 забитых мячей с начала сезона за восемь туров. Это стало повторением рекорда немецкого чемпионата, который, впрочем, и так принадлежал именно «Баварии».

В сезоне 1976/1977 она также забила 29 мячей в восьми стартовых матчах сезона, а затем повторила это в сезоне 2021/2022. И сейчас это случилось в третий раз.

В следующем туре немецкого чемпионата гранду немецкого футбола предстоит сыграть дома с «Унионом» из Берлина. Это случится во второй день ноября, в субботу.