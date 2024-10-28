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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани оценил крупную победу «Баварии»

28 Октября 2024 • 00:18 Комментировать
Бохум
0:5
Бавария

Рулевой «Баварии» Венсан Компани дал комментарий после разгромной победы над «Бохумом» (5:0).

В среду мюнхенцы крупно уступили «Барселоне» (1:4), а в воскресенье смогли реабилитироваться в поединке Бундеслиги, отправив пять безответных мячей в ворота «Бохума».

«Мы очень серьёзно отнеслись к игре. «Бавария» проиграла здесь дважды за последние три года, поэтому ни о какой недооценке соперника речи идти не могло. Мы упустили отличный момент в первом тайме, но мне понравилось, как команда сохранила спокойствие.

«Бохум» был готов, активно прессинговал, вступал в единоборства. Мы справились со своей работой, я доволен результатом и голами. Нужно продолжать в том же духе», – приводит Bayern & Germany слова Компани.

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