Компани оценил крупную победу «Баварии»

Рулевой «Баварии» Венсан Компани дал комментарий после разгромной победы над «Бохумом» (5:0).

В среду мюнхенцы крупно уступили «Барселоне» (1:4), а в воскресенье смогли реабилитироваться в поединке Бундеслиги, отправив пять безответных мячей в ворота «Бохума».

«Мы очень серьёзно отнеслись к игре. «Бавария» проиграла здесь дважды за последние три года, поэтому ни о какой недооценке соперника речи идти не могло. Мы упустили отличный момент в первом тайме, но мне понравилось, как команда сохранила спокойствие.

«Бохум» был готов, активно прессинговал, вступал в единоборства. Мы справились со своей работой, я доволен результатом и голами. Нужно продолжать в том же духе», – приводит Bayern & Germany слова Компани.