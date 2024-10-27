«Хайденхайм» с «Хоффенхаймом» голами не порадовали

Восьмой тур чемпионата Германии завершился матчем между «Хайденхаймом» и «Хоффенхаймом». В равной борьбе прошла игра, при этом хозяева чуть чаще били по воротам, а что касается реально опасных моментов, их фактически не было.

Лучший шанс на 71-й минуте имел Максимилиан Бройниг, но этот острый удар был все же с трудом парирован голкипером.

В итоге 0:0, хозяева вышли на 10-е место, противник - четвертый с конца.