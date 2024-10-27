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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» с «Хоффенхаймом» голами не порадовали

27 Октября 2024 • 23:30 Комментировать
Хайденхайм
0:0
Хоффенхайм
окончен

Восьмой тур чемпионата Германии завершился матчем между «Хайденхаймом» и «Хоффенхаймом». В равной борьбе прошла игра, при этом хозяева чуть чаще били по воротам, а что касается реально опасных моментов, их фактически не было.

Лучший шанс на 71-й минуте имел Максимилиан Бройниг, но этот острый удар был все же с трудом парирован голкипером.

В итоге 0:0, хозяева вышли на 10-е место, противник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Хайденхайм0:0Хоффенхайм
Мюллер КевинТраоре Омар ХактабМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасШёппнер ЯнМалони ЛеннардДорш Никлас 70' (Бройниг Максимилиан ( 70') Ваннер Пауль 85' (Бек Адриан ( 85') Пирингер Марвин  32' 70' (Конте Сирлорд ( 70') Шенца Лео
Запасные: Келлер ТомасЗирслебен ТимКербер ЛукаКауфманн МиккельФеллер ФранкБуш МарнонТоеркауф Норман
Бауманн ОливерАкпогума КевинСтах Антон  33'Нсоки Стэнли 84' (Артур Шавес ( 84') Жендрей Валентен 58' (Тохумджу Умут ( 58') Прасс АлександрБишоф Том 83' (Самассеку Диади ( 83') Гриллич Флориан 58' (Кадержабек Павел ( 58') Крамарич АндрейГложек АдамБюльтер Мариус 67' (Бериша Мергим ( 67'  90')
Запасные: Табакович ХарисБруун-Ларсен ЯкобФилипп ЛукаДрекслер Тим
27 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Хайденхайм

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27 Октября
00:35
Бесплатная ставка и прогноз на матч Хайденхайм — Хоффенхайм чемпионата Германии — 27 октября 2024 
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