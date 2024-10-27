«Хайденхайм» с «Хоффенхаймом» голами не порадовали

Восьмой тур чемпионата Германии завершился матчем между «Хайденхаймом» и «Хоффенхаймом». В равной борьбе прошла игра, при этом хозяева чуть чаще били по воротам, а что касается реально опасных моментов, их фактически не было.
Лучший шанс на 71-й минуте имел Максимилиан Бройниг, но этот острый удар был все же с трудом парирован голкипером.
В итоге 0:0, хозяева вышли на 10-е место, противник - четвертый с конца.
Протокол игры
Мюллер Кевин•Траоре Омар Хактаб•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Малони Леннард•Дорш Никлас70' (Бройниг Максимилиан (70') •Ваннер Пауль85' (Бек Адриан (85') •Пирингер Марвин 32'70' (Конте Сирлорд (70') •Шенца Лео
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин•Стах Антон• 33'Нсоки Стэнли84' (Артур Шавес (84') •Жендрей Валентен58' (Тохумджу Умут (58') •Прасс Александр•Бишоф Том83' (Самассеку Диади (83') •Гриллич Флориан58' (Кадержабек Павел (58') •Крамарич Андрей•Гложек Адам•Бюльтер Мариус67' (Бериша Мергим (67') 90'
27 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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