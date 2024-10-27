«Унион» едва не выиграл у «Айнтрахта» спор за третье место

В предпоследнем матче восьмого тура Бундеслиги «Унион» и «Айнтрахт» на равных бились за право выйти на третье место.

На 14-й минуте гости устроили настоящий штурм ворот, оборона приняла на себя пару ударов, а Марио Гётце всё же добил мяч в сетку - 0:1. На 66-й минуте Бенедикт Холлербах сравнял счет, но арбитр усмотрел там вне игры, правда, после подсказки системы ВАР засчитал гол - 1:1. В концовке грубая игра Артура Теате привела к удалению. В компенсированное время Тим Скарке, казалось, вырвал для хозяев победу, но радость была недолгой - вне игры, 1:1 по-прежнему.

«Унион» делит третье место, соперник идет в очке позади.