«Унион» едва не выиграл у «Айнтрахта» спор за третье место

В предпоследнем матче восьмого тура Бундеслиги «Унион» и «Айнтрахт» на равных бились за право выйти на третье место.
На 14-й минуте гости устроили настоящий штурм ворот, оборона приняла на себя пару ударов, а Марио Гётце всё же добил мяч в сетку - 0:1. На 66-й минуте Бенедикт Холлербах сравнял счет, но арбитр усмотрел там вне игры, правда, после подсказки системы ВАР засчитал гол - 1:1. В концовке грубая игра Артура Теате привела к удалению. В компенсированное время Тим Скарке, казалось, вырвал для хозяев победу, но радость была недолгой - вне игры, 1:1 по-прежнему.
«Унион» делит третье место, соперник идет в очке позади.
Протокол игры
|14'Гётце Марио (0:1)
|(1:1) Холлербах Бенедикт66'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин• 87'Лейте Диогу• 38'Триммель Кристофер• 84'Роте Том65' (Шефер Андраш (65') • 89'Кемляйн Алеша 30'65' (Сков Роберт (65') •Хедира Рани•Чжон Ву-Ён65' (Сибачо Жордан (65') •Вертессен Йорбе84' (Бенеш Ласло (84') •Холлербах Бенедикт76' (Скарке Тим (76')
Трапп Кевин•Кристенсен Расмус38' (Эбимбе Эрик (38') •Тута• 74'Кох Робин•Теате Артур 38'• 77'Схири Эльес•Ларссон Хуго•Гётце Марио65' (Шаиби Фарес (65') •Кнауфф Ансгар81' (Аменда Орель (81') •Экитике Уго65' (Матанович Игорь (65') •Мармуш Омар82' (Браун Натаниэль (82')
Запасные: Узун Кан•Чендлер Тимоти•Сантос Кауа•Дауд Махмуд
27 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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