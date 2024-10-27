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«Унион» едва не выиграл у «Айнтрахта» спор за третье место

27 Октября 2024 • 21:29 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

В предпоследнем матче восьмого тура Бундеслиги «Унион» и «Айнтрахт» на равных бились за право выйти на третье место.

На 14-й минуте гости устроили настоящий штурм ворот, оборона приняла на себя пару ударов, а Марио Гётце всё же добил мяч в сетку - 0:1. На 66-й минуте Бенедикт Холлербах сравнял счет, но арбитр усмотрел там вне игры, правда, после подсказки системы ВАР засчитал гол - 1:1. В концовке грубая игра Артура Теате привела к удалению. В компенсированное время Тим Скарке, казалось, вырвал для хозяев победу, но радость была недолгой - вне игры, 1:1 по-прежнему.

«Унион» делит третье место, соперник идет в очке позади.

Протокол игры  
Унион Берлин1:1Айнтрахт Фр
  14'Гётце Марио (0:1)
(1:1) Холлербах Бенедикт66'  
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин  87'Лейте Диогу  38'Триммель Кристофер  84'Роте Том 65' (Шефер Андраш ( 65'  89') Кемляйн Алеша  30' 65' (Сков Роберт ( 65') Хедира РаниЧжон Ву-Ён 65' (Сибачо Жордан ( 65') Вертессен Йорбе 84' (Бенеш Ласло ( 84') Холлербах Бенедикт 76' (Скарке Тим ( 76')
Запасные: Руссийон ЖеромКверфельд ЛеопольдХаберер ЯникШволов Александер
Трапп КевинКристенсен Расмус 38' (Эбимбе Эрик ( 38') Тута  74'Кох РобинТеате Артур  38'  77'Схири ЭльесЛарссон ХугоГётце Марио 65' (Шаиби Фарес ( 65') Кнауфф Ансгар 81' (Аменда Орель ( 81') Экитике Уго 65' (Матанович Игорь ( 65') Мармуш Омар 82' (Браун Натаниэль ( 82')
Запасные: Узун КанЧендлер ТимотиСантос КауаДауд Махмуд
27 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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