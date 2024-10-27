Хави Симонса прооперировали

Плохие новости для Хави Симонса - футболист «РБ Лейпцига» получил травму и пропустит несколько месяцев. Вчера его прооперировали, об этом общественность оповестила клубная пресс-служба. Была вероятность обойтись без хирургического вмешательства, но после некоторых сомнений игрок всё-таки согласился на неё. Операция прошла в Мюнхене.

Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» пропустит несколько месяцев, пока что спрогнозировать сроки его возвращения на футбольное поле затруднительно. Ожидается, что он вернётся в этом сезоне, но будет это в феврале, марте или апреле, говорить преждевременно.