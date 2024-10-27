«Бавария» забила 5 мячей «Бохуму»

В восьмом туре Бундеслиги встретились «Бохум» и «Бавария» - главный аутсайдер с явным лидером сезона. В середине первого тайма фавориты вели с запасом в два гола. Сначала Майкл Олисе со штрафного отлично уложил мяч под правую штангу, а вратарь даже не прыгнул - 0:1. Йозуа Киммих со штрафного выполнил отличный заброс на ближний угол вратарской, Джамал Мусиала оторвался от соперников и головой подсёк мяч над руками голкипера.

Во втором тайме Мусиала уверенно прорвался по правой половине поля к радиусу штрафной площади, и сыграл к центру штрафной на ход Гарри Кейну, тот отлично подстроился под мяч и отправил его в левый верхний угол ворот - 0:3 Лерой Сане успешно обыграл соперника при рывке к штрафной площади по правой половине поля и пробил в левый верхний угол ворот - 0:4. Кингсли Коман от левого края штрафной спокойно подработал мяч и без особых помех пробил в дальний угол ворот под перекладину - 0:5.

«Бавария» за счет дополнительных показателей теснит «РБ Лейпциг» с вершины. Соперник - последний.