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Кейн и Мусиала – в основе «Баварии» на матч против «Бохума»

27 Октября 2024 • 16:25 Комментировать
Бохум
...
Бавария
1 16.00 X 10.00 2 1.15
Через 0 ч. 54 мин.

В воскресенье «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Бохума». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле следующих футболистов:

Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Киммих, Пальинья, Олисе, Коман, Мусиала, Кейн.

Стартовый свисток в матче между «Бохумом» и «Баварией» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От «РБ Лейпцига» команда отстаёт на три очка, проведя на матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОХУМ БАВАРИЯ
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