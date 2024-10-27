Кейн и Мусиала – в основе «Баварии» на матч против «Бохума»

В воскресенье «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Бохума». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле следующих футболистов:

Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Киммих, Пальинья, Олисе, Коман, Мусиала, Кейн.

Стартовый свисток в матче между «Бохумом» и «Баварией» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От «РБ Лейпцига» команда отстаёт на три очка, проведя на матч меньше.