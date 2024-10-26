​Тренер «Штутгарта» повторил клубный рекорд

В немецком чемпионате Бундеслиги проходят матчи восьмого тура, «Штутгарт», в прошлом году занявший второе место в чемпионате, принимал дома «Хольштайн» и одержал победу со счётом 2:1.

Как оказалось, для главного тренера клуба Себастьяна Хёнеса это был 50-й матч у руля клуба в Бундеслиге - и 29 из них он уже выиграл. По этому показателю Хёнес повторил клубный рекорд - до него лишь Хельмут Бентхаус добивался такого же показателя у руля клуба.

В следующем, девятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Штутгарт» сыграет в гостях - это будет матч против «Байера». Он пройдёт в первый день ноября, уже в пятницу.