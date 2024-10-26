​Градецки - первый иностранный игрок, сыгравший 200 матчей за «Байер» в Бундеслиге

В немецком чемпионате Бундеслиги проходят матчи восьмого тура, действующий чемпион страны, леверкузенский «Байер» съездил в Бремен, где разошёлся миром с местным «Вердером» - 2:2.

Для голкипера немецкого клуба Лукаша Градецки этот матч стал 200-м в Бундеслиге в составе «Байера». Как оказалось, польский кипер - первый иностранный игрок в истории леверкузенского клуба, который добрался до такого показателя.

В следующем, девятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Байер» сыграет дома - это будет матч против «Штутгарта». Он пройдёт в первый день ноября, уже в пятницу.