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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Градецки - первый иностранный игрок, сыгравший 200 матчей за «Байер» в Бундеслиге

26 Октября 2024 • 21:44 Комментировать
Вердер
2:2
Байер Л

В немецком чемпионате Бундеслиги проходят матчи восьмого тура, действующий чемпион страны, леверкузенский «Байер» съездил в Бремен, где разошёлся миром с местным «Вердером» - 2:2.

Для голкипера немецкого клуба Лукаша Градецки этот матч стал 200-м в Бундеслиге в составе «Байера». Как оказалось, польский кипер - первый иностранный игрок в истории леверкузенского клуба, который добрался до такого показателя.

В следующем, девятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Байер» сыграет дома - это будет матч против «Штутгарта». Он пройдёт в первый день ноября, уже в пятницу.


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Евро-Футбол.Ру,
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