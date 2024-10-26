Очередная неудача не сказалась на положении Шахина в «Боруссии»

В дортмундской «Боруссии» сохраняют терпение, несмотря на очередное поражение.

В субботу «шмели» уступили «Аугсбургу» (1:2) в матче восьмого тура Бундеслиги, хотя забили первыми. Рулевой дортмундцев Нури Шахин находился под давлением и до начала встречи, и теперь в прессе ещё активнее ведутся разговоры о приближающейся отставке, однако руководство «Боруссии» по-прежнему не планирует проводить тренерскую перестановку. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, внутри клуба не ведутся обсуждения потенциального увольнения наставника. Шахин может чувствовать себя спокойно.

«Боруссия» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 13 набранными очками после восьми туров. Во вторник команда проиграла мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов (2:5), ведя по ходу дела 2:0.