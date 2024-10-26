«Байер» упустил победу над «Вердером»

В восьмом туре Бундеслиги «Байер» гостил у «Вердера».

В середине первого тайма Романо Шмид протащил мяч вперёд и отдал пас к левому краю штрафной на Марвина Дукша, который на исполнение пробил в дальний верхний угол, а вратарь в шикарном прыжке свою команду спас. В ответ Жереми Фримпонг получил мяч на правом фланге и прострелил в центр вратарской, а там Виктор Бонифасе на мгновение опередил опекуна и с близкого расстояния пробил мимо голкипера в цель - 0:1.

Во втором тайме Флориан Вирц справа ворвался в штрафную соперника и отдал пас в центр на Бонифасе, а тот с 12 метров пробил в правый верхний угол, однако кипер свою команду в прыжке спас. На 74-й минуте Хулиан Малатини зацепился за мяч перед штрафной соперника и выполнил заброс к левому углу вратарской, а там леверкузенцы потеряли Дукша, который головой пробил точно в дальний верхний угол - 1:1. Очень быстро «Байер» вернул перевес - Роберт Андрих с левого фланга прострелил в штрафную, мяч по пути попал в Патрика Шика и отскочил к одиннадцатиметровой отметке, откуда защитник Федикс Агу под прессингом Фримпонга пробил под перекладину собственных ворот - 1:2. Угловой гостей, с навесом Алехандро Гримальдо хозяева справились и выбили мяч на Вирца, который от левого угла штрафной мощно стрельнул в дальнюю штангу. На 90-й минуте Джастин Нжинма зацепился за мяч в левой части штрафной гостей и выполнил скидку немного назад на Шмида, который с 17 метров пробил практически по центру ворот под перекладину, голкипер не выручил - 2:2.

«Байер» не смог догнать «Баварию» и занимает третье место, соперник - девятый.