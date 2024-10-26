Шахин высказался о поражении «Боруссии»

Наставник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал поражение от «Аугсбурга» в поединке восьмого тура немецкой Бундеслиги. «Шмели» уступили со счетом 1:2.
«Как мы пропускаем голы, это какое-то безумие. При этом у меня нет ощущения, что команда меня подводит. Но сейчас соперники очень легко забивают нам», - передает слова специалиста немецкая пресса.
После сегодняшней неудачи дортмундский коллектив с 13 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Шахина уступают лидирующему «РБ Лейпцигу» семь баллов.
Бан пользователя