«Аугсбург» добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В восьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд быстро повела в матче с «Аугсбургом» и постоянно контролировала мяч, но затем что-то пошло не так.

Уже на четвертой минуте «шмели» повели, когда Серу Гирасси вывел на убойный удар Дониэлла Малена - 0:1. Алексис Клод-Морис шикарно стрельнул из-за штрафной, счет равный.

На 50-й минуте он же отличился снова, но уже после неудачного перехвата Эмре Джана - 2:1.

«Боруссия» идет седьмой, соперник - 11-й.