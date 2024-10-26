«Аугсбург» добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В восьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд быстро повела в матче с «Аугсбургом» и постоянно контролировала мяч, но затем что-то пошло не так.
Уже на четвертой минуте «шмели» повели, когда Серу Гирасси вывел на убойный удар Дониэлла Малена - 0:1. Алексис Клод-Морис шикарно стрельнул из-за штрафной, счет равный.
На 50-й минуте он же отличился снова, но уже после неудачного перехвата Эмре Джана - 2:1.
«Боруссия» идет седьмой, соперник - 11-й.
Протокол игры
|4'Мален Дониэлл (0:1)
|(1:1) Клод-Морис Алексис25'
|(2:1) Клод-Морис Алексис50'
Лабрович Недилько•Матсима Крислен82' (Майер Арне (82') •Гоувелеув Джеффри• 87'Шлоттербек Кевен•Вольф Мариус75' (Эссанд Самюэль (75') •Яннулис Димитрис• 42'Ониика Фрэнк82' (Бауэр Максимилиан (82') •Якич Кристиян•Клод-Морис Алексис82' (Yusuf Kabadayi (82') •Реджбекай Элвис•Титц Филлип 73'75' (Кудосу Хенри (75')
Запасные: Кёмюр Мерт•Мунье Стив•Брайтхаупт Тим•Дамен Финн
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан68' (Кабар Альмугера (68') • 71'Антон Вальдемар46' (Гросс Паскаль (46') •Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами• 90'Забитцер Марсель46' (Джан Эмре (46') •Нмеча Феликс63' (Байер Максимилиан (63') •Мален Дониэлл88' (Кэмпбелл Коул (88') •Брандт Юлиан•Байно-Гиттенс Джейми•Гирасси Серу
26 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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