«Санкт-Паули» с «Вольфсбургом» обошлись без голов

В восьмом туре Бундеслиги на равных бились «Санкт-Паули» и «Вольфсбург».

Джексон Ирвайн стал автором единственного опасного удара в первом тайме, но голкипер среагировал.

В итоге унылые нули. Хозяева остаются на стыковом месте, противник - пятый с конца.