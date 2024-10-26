«Санкт-Паули» с «Вольфсбургом» обошлись без голов

В восьмом туре Бундеслиги на равных бились «Санкт-Паули» и «Вольфсбург».
Джексон Ирвайн стал автором единственного опасного удара в первом тайме, но голкипер среагировал.
В итоге унылые нули. Хозяева остаются на стыковом месте, противник - пятый с конца.
Протокол игры
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль•Салиакас Манолис•Треу Филипп•Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло87' (Вагнер Роберт (87') •Синани Данел66' (Афолайян Оладапо (66') •Гилавоги Морган•Эггештайн Йоханнес82' (Бэнкс Скотт (82')
Грабара Камиль•Фишер Килиан67' (Каминьски Якуб (67') • 76'Вавро Денис•Кулиеракис Костас•Меле Йоаким• 82'Эзкан Салих•Герхардт Янник•Баку Ридле•Винд Йонас78' (Майер Ловро (78') • 90'Томаш Тьягу•Эль-Амин Амура Мохамед89' (Бехренс Кевин (89')
26 октября. Стадион "Millerntor Stadion".
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