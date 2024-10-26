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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» - единоличный лидер после победы над конкурентами из «Фрайбурга»

26 Октября 2024 • 18:26 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург
окончен

В восьмом туре чемпионата Германии в напряжённом матче «РБ Лейпциг» противостоял «Фрайбургу».

На 11-й минуте Чуквубике Адаму в выгодной ситуации не попал в рамку. А вскоре Рицу Доан ударом головой в упор завершил выпад гостей - 0:1. Беньямин Шешко опасно бил головой на 39-й минуте - парировано.

Только возобновилась игра, и комбинацию хозяев завершил Вилли Орбан - 1:1. На 58-й минуте Лютсхарел Гертрейда вывел «быков» вперед. На 79-й минуте хозяева вняли все вопросы, точку в контратаке поставил Лои Опенда - 3:1.

«Быки» вырвались в единоличные лидеры с отрывом в три очка от «Баварии». Соперник - третий.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:1Фрайбург
  15'Доан Рицу (0:1)
(1:1) Орбан Вилли47'  
(2:1) Гертрейда Лютсхарел58'  
(3:1) Опенда Лои79'  
Гулачи Петер 46' (Вандервоордт Маартен ( 46') Гертрейда Лютсхарел 80' (Клостерманн Лукас ( 80') Орбан ВиллиЛюкеба Кастелло 80' (Битшиабу Эль-Шадай ( 80') Хенрихс БенджаминАйдара Амаду 65' (Вермирен Артур ( 65'  88') Кампль КевинНуса АнтониоБаумгартнер КристофШешко Беньямин 65' (Андре Силва ( 65') Опенда Лои  80'
Запасные: Юссуф ПоульсенГебель ВиггоЦингерле ЛеопольдЭлмас Эльиф
Атуболу НоаКюблер Лукас 68' (Муслия Флоран ( 68') Розенфельдер МаксЛинхарт Филипп  46'Гюнтер Кристиан 87' (Хёлер Лукас ( 87') Патрик ОстерхагеХёфлер НиколасДоан РицуДинкчи Эрен 87' (Гинтер Маттиас ( 87') Грифо Винченцо 68' (Грегорич Михаэль ( 68') Адаму Чуквубике  38' 68' (Сильдийя Кильянн ( 68')
Запасные: Огбус БруноМюллер ФлорианЭггештайн МаксимилианФилипп Максимилиан
26 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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