«РБ Лейпциг» - единоличный лидер после победы над конкурентами из «Фрайбурга»

В восьмом туре чемпионата Германии в напряжённом матче «РБ Лейпциг» противостоял «Фрайбургу».
На 11-й минуте Чуквубике Адаму в выгодной ситуации не попал в рамку. А вскоре Рицу Доан ударом головой в упор завершил выпад гостей - 0:1. Беньямин Шешко опасно бил головой на 39-й минуте - парировано.
Только возобновилась игра, и комбинацию хозяев завершил Вилли Орбан - 1:1. На 58-й минуте Лютсхарел Гертрейда вывел «быков» вперед. На 79-й минуте хозяева вняли все вопросы, точку в контратаке поставил Лои Опенда - 3:1.
«Быки» вырвались в единоличные лидеры с отрывом в три очка от «Баварии». Соперник - третий.
Протокол игры
|15'Доан Рицу (0:1)
|(1:1) Орбан Вилли47'
|(2:1) Гертрейда Лютсхарел58'
|(3:1) Опенда Лои79'
Гулачи Петер46' (Вандервоордт Маартен (46') •Гертрейда Лютсхарел80' (Клостерманн Лукас (80') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло80' (Битшиабу Эль-Шадай (80') •Хенрихс Бенджамин•Айдара Амаду65' (Вермирен Артур (65') • 88'Кампль Кевин•Нуса Антонио•Баумгартнер Кристоф•Шешко Беньямин65' (Андре Силва (65') •Опенда Лои 80'
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас68' (Муслия Флоран (68') •Розенфельдер Макс•Линхарт Филипп• 46'Гюнтер Кристиан87' (Хёлер Лукас (87') •Патрик Остерхаге•Хёфлер Николас•Доан Рицу•Динкчи Эрен87' (Гинтер Маттиас (87') •Грифо Винченцо68' (Грегорич Михаэль (68') •Адаму Чуквубике 38'68' (Сильдийя Кильянн (68')
26 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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