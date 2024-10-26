«РБ Лейпциг» - единоличный лидер после победы над конкурентами из «Фрайбурга»

В восьмом туре чемпионата Германии в напряжённом матче «РБ Лейпциг» противостоял «Фрайбургу».

На 11-й минуте Чуквубике Адаму в выгодной ситуации не попал в рамку. А вскоре Рицу Доан ударом головой в упор завершил выпад гостей - 0:1. Беньямин Шешко опасно бил головой на 39-й минуте - парировано.

Только возобновилась игра, и комбинацию хозяев завершил Вилли Орбан - 1:1. На 58-й минуте Лютсхарел Гертрейда вывел «быков» вперед. На 79-й минуте хозяева вняли все вопросы, точку в контратаке поставил Лои Опенда - 3:1.

«Быки» вырвались в единоличные лидеры с отрывом в три очка от «Баварии». Соперник - третий.