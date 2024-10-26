«Штутгарт» подвёл черту под серией неудач, одолев «Хольштайн Киль»

В восьмом туре Бундеслиги «Хольштайн Киль» в гостях ничего не смог поделать с середняками из «Штутгарта», которые не могли победить в трех матчах кряду.

На 19-й минуте швабы повели в контратаке, Дениз Ундав в заключительной стадии перебросил вратаря. Фабиан Ридер отметился классным ударом, но вратарь справился. На 61-й минуте результат удвоил Эль-Билал Туре дальним выстрелом - 2:0. Юлиан Шабо вскоре получил вторую желтую карточку, «Штутгарт» в меньшинстве. Только за пять минут до конца дебютанты создали реальную остроту - Янн-Фите Арп головой отправил мяч в перекладину, а Армин Гигович добил - 2:1. Арп заработал удаление на 88-й минуте.

«Штутгарт» поднялся на восьмое место, противник - второй с конца.