«Штутгарт» подвёл черту под серией неудач, одолев «Хольштайн Киль»

В восьмом туре Бундеслиги «Хольштайн Киль» в гостях ничего не смог поделать с середняками из «Штутгарта», которые не могли победить в трех матчах кряду.
На 19-й минуте швабы повели в контратаке, Дениз Ундав в заключительной стадии перебросил вратаря. Фабиан Ридер отметился классным ударом, но вратарь справился. На 61-й минуте результат удвоил Эль-Билал Туре дальним выстрелом - 2:0. Юлиан Шабо вскоре получил вторую желтую карточку, «Штутгарт» в меньшинстве. Только за пять минут до конца дебютанты создали реальную остроту - Янн-Фите Арп головой отправил мяч в перекладину, а Армин Гигович добил - 2:1. Арп заработал удаление на 88-й минуте.
«Штутгарт» поднялся на восьмое место, противник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ундав Дениз19'
|(2:0) Туре Эль Билал61'
|84'Гигович Армин (2:1)
Нюбель Александр•Вагноман Жоша• 49'Чейз Анри•Шабо Юлиан 63'• 66'Миттельштедт Максимилиан•Ридер Фабиан62' (Демирович Эрмедин (62') •Штиллер Ангело•Мийо Энцо70' (Руо Антони (70') •Левелинг Джейми87' (Хендрикс Рамон (87') •Туре Эль Билал62' (Фюрих Крис (62') •Ундав Дениз70' (Каразор Атакан (70')
Вайнер Тимон•Ивежич Марко•Эррас Патрик•Гешвилль Макс 80'80' (Харрис Фил (80') •Беккер Тимо•Шульц Марвин 31'70' (Матино Сюто (70') •Кнудсен Магнус58' (Ремберг Николай (58') • 66'Гигович Армин• 71'Порат Финн70' (Пухач Тымотеуш (70') •Пихлер Бенедикт46' (Скрибски Стивен (46') •Арп Янн-Фите 81' 88'
26 октября. Стадион "МХП-Арена".
Бан пользователя