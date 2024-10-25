«Майнц» не смог дожать гладбахскую «Боруссию»

Матчем середняков, «Майнца» и «Боруссии» Мёнхенгладбах, открылся восьмой тур чемпионата Германии. Хозяева были гораздо активнее впереди, но не смогли победить.
Робин Хак едва не открыл счет в середине первого тайма, но ударил без помех мимо рамки. Также Пауль Небель здорово атаковал издали, но вратарь отвел угрозу.
После перерыва быстрая атака «Майнца» привела к автоголу Штефана Лайнера. Две минуты спустя соперник разыграл комбинацию, Франк Онора навесил, а Тим Кляйндинст забил головой - 1:1. В концовке мастерство подвело Максима Лайча, неудачный удар в простой ситуации. Напоследок Кляйндинст еще раз выиграл воздух, но голкипер выручил.
1:1, «Боруссия» - девятая, а соперник ей проигрывает очко.
Протокол игры
|(1:0) Лайнер Штефан55'
|57'Кляйндинст Тим (1:1)
Центнер Робин•Кор Доминик•Дженц Мориц•Лайч Максим•Каси Антони 74'87' (Вайпер Нельсон (87') •Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим• 90'Небель Пауль•Чхэ-Сон Ли II81' (Хон Хён-Сок (81') •Буркардт Джонатан20' (Зиб Арминдо (20'Видмер Сильван87') 89'
Николас Мориц•Лайнер Штефан•Итакура Ко•Фридрих Марвин•Скалли Джозеф• 40'Райц Рокко72' (Зандер Филипп (72') • 80'Вайгль Юлиан•Онора Франк90' (Кьяродия Фабио (90') •Плеа Алассан58' (Штёгер Кевин (58') •Хак Робин72' (Чванчара Томаш (72') •Кляйндинст Тим
25 октября. Стадион "МЕВА Арена".
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