«Майнц» не смог дожать гладбахскую «Боруссию»

Матчем середняков, «Майнца» и «Боруссии» Мёнхенгладбах, открылся восьмой тур чемпионата Германии. Хозяева были гораздо активнее впереди, но не смогли победить.

Робин Хак едва не открыл счет в середине первого тайма, но ударил без помех мимо рамки. Также Пауль Небель здорово атаковал издали, но вратарь отвел угрозу.

После перерыва быстрая атака «Майнца» привела к автоголу Штефана Лайнера. Две минуты спустя соперник разыграл комбинацию, Франк Онора навесил, а Тим Кляйндинст забил головой - 1:1. В концовке мастерство подвело Максима Лайча, неудачный удар в простой ситуации. Напоследок Кляйндинст еще раз выиграл воздух, но голкипер выручил.

1:1, «Боруссия» - девятая, а соперник ей проигрывает очко.