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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» не смог дожать гладбахскую «Боруссию»

25 Октября 2024 • 23:30 Комментировать
Майнц
1:1
Боруссия М
окончен

Матчем середняков, «Майнца» и «Боруссии» Мёнхенгладбах, открылся восьмой тур чемпионата Германии. Хозяева были гораздо активнее впереди, но не смогли победить.

Робин Хак едва не открыл счет в середине первого тайма, но ударил без помех мимо рамки. Также Пауль Небель здорово атаковал издали, но вратарь отвел угрозу.

После перерыва быстрая атака «Майнца» привела к автоголу Штефана Лайнера. Две минуты спустя соперник разыграл комбинацию, Франк Онора навесил, а Тим Кляйндинст забил головой - 1:1. В концовке мастерство подвело Максима Лайча, неудачный удар в простой ситуации. Напоследок Кляйндинст еще раз выиграл воздух, но голкипер выручил.

1:1, «Боруссия» - девятая, а соперник ей проигрывает очко.

Протокол игры  
Майнц1:1Боруссия М
(1:0) Лайнер Штефан55'  
  57'Кляйндинст Тим (1:1)
Центнер РобинКор ДоминикДженц МорицЛайч МаксимКаси Антони  74' 87' (Вайпер Нельсон ( 87') Мвене ФиллиппСано КаисуАмири Надим  90'Небель ПаульЧхэ-Сон Ли II 81' (Хон Хён-Сок ( 81') Буркардт Джонатан 20' (Зиб Арминдо ( 20'Видмер Сильван 87'  89')
Запасные: Глейбер ДаниэльБаркок АйменБель ШтефанДа Коста ДанниРисс Лассе
Николас МорицЛайнер ШтефанИтакура КоФридрих МарвинСкалли Джозеф  40'Райц Рокко 72' (Зандер Филипп ( 72'  80') Вайгль ЮлианОнора Франк 90' (Кьяродия Фабио ( 90') Плеа Алассан 58' (Штёгер Кевин ( 58') Хак Робин 72' (Чванчара Томаш ( 72') Кляйндинст Тим
Запасные: Ранос Грант-ЛеонНойхаус ФлорианФукуда ШиоЗиппель ТобиасУлльрих Лукас
25 октября. Стадион "МЕВА Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Мёнхенгладбах

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Надёжная ставка и прогноз на матч Майнц — Боруссия чемпионата Германии — 25 октября 2024
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