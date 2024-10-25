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Хаби Алонсо – об Адли: «Травма Амина – большая потеря для нас»

25 Октября 2024 • 19:12 Комментировать

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о потере вингера Амина Адли. Из-за перелома футболист, судя по прогнозам врачей, сможет вернуться на поле лишь к концу января в следующем году.

«Травма Амина — большая потеря для нас. Он очень важный игрок и очень большое влияние на команду. Мы все его очень ценим. Я говорил с ним вчера после операции, и с ним все в порядке», - цитирует Алонсо Sky Germany.

Напомним, что Адли сломал малоберцовую гость в недавней игре с «Брестом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Байер» в рамках немецкой Бундеслиги сейчас идёт на четвёртом месте, набрав за семь туров в свой актив 14 очков.

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