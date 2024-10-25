Леверкузенский «Байер» как минимум до конца января 2025 года лишился своего нападающего Амина Адли. Об этом сообщает пресс-служба «фармацевтов».

Дело в том, что по итогу прошедшего матча Лиги чемпионов с «Брестом» на неделе (1:1) Адли получил перелом малоберцовой кости. Реабилитация от травмы займёт несколько месяцев. В четверг футболист перенёс операцию. Если всё будет хорошо, что вернётся на футбольное поле игрок атаки как раз в конце второго месяца зимы.

Адли 24 года, в текущем футбольном сезоне футболист сыграл за «Байер» в 12 матчах, однако ни в одном из них не отличился забитым голом или голевой передачей.