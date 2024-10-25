В дортмундской «Боруссии» не думают о возможном увольнении главного тренера Нури Шахина, несмотря на нестабильное начало сезона в исполнении «шмелей». Об этом пишет Bild.

По информации источника, руководство клуба воспринимает Шахина как долгосрочный проект.

«В Дортмунде считают Юргена Клоппа образцом для подражания в этой ситуации. Когда он присоединился к клубу в 2008 году, Клоппу дали время развить команду, прежде чем он выиграл Бундеслигу три года спустя», - отмечает источник.

Напомним, что Шахин будучи футболистом был воспитанником «Боруссии», поэтому прекрасно знает клуб.

В Бундеслиге «Боруссия» на данный момент идёт на седьмом месте с 13 баллами. Отставание от первого места – всего четыре очка.