Маттеус отметил спад в игре вратаря «Баварии» Нойера

«Я не хотел бы задеть Мануэля, но он уже не является опорой «Баварии», как это было раньше. Нойер уже не тот Нойер. Его игра изменилась. Раньше он предугадывал почти все ситуации, мог успешно начинать атаки первым пасом. Сейчас он уже не может гарантировать полную безопасность своих ворот», - передает слова Маттеуса Bayern & Germany.