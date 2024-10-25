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Маттеус отметил спад в игре вратаря «Баварии» Нойера

25 Октября 2024 • 11:09 Комментировать

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями об игре первого номера мюнхенского гранда Мануэля Нойера.

«Я не хотел бы задеть Мануэля, но он уже не является опорой «Баварии», как это было раньше. Нойер уже не тот Нойер. Его игра изменилась. Раньше он предугадывал почти все ситуации, мог успешно начинать атаки первым пасом. Сейчас он уже не может гарантировать полную безопасность своих ворот», - передает слова Маттеуса Bayern & Germany.

Срок действующего контракта между 38-летним голкипером и «Баварией» рассчитан до середины следующего года. Голкипер играет за мюнхенцев с 2011 года.

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Бавария Мануэль Нойер Лотар Маттеус ещё теги
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